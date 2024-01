Elbasani nuk njeh limite, ish-i i Egnatias nën urdhrat e Nevil Dedes

Elbasani është skuadra më aktive në këtë merkato dimri. Ekipi drejtuar nga Nevil Dede po bën afrime cilësore gjatë kësaj periudhe, duke përforcuar kështu organikën për pjesën e dytë të sezonit.

Verdheblutë ditën e djeshme zyrtarizuar afrimin e Ardit Hilës, teksa pritet edhe zyrtarizimi i Emiliano Mustës. Ndërkohë gjithashtu përflitet edhe për transferimin e Bruno Lulaj.

Por jo vetëm kaq, te Elbasani nuk njohin limite dhe për të siguruar ngjitjen në Superiore kanë “peshkuar” një tjetër lojtar “big”. Bëhet fjalë për Bledar Lilën. Ky i fundit u largua pak ditë më parë nga Egnatia dhe tashmë është një lojtar i lirë në treg dhe mësohet se palët kanë arritur marrëveshjen mes tyre për kalimin në Elbasan.

Zyrtarizimi i Lilës pritet të bëhet në orët në vijim, me lojtarin që do të vihet menjëherë nën urdhrat e Dedes. 23-vjeçari do të jetë një vlerë e shtuar për timonierin e verdhebluve, pasi do t’i shtoheshin alternativat për formacionin në pjesën e dytë të sezonit. /newsport/