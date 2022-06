Ekipet shqiptare mësojnë sot kundërshtarët e tyre në garat evropiane

Skuadrat shqiptare ditën e sotme do të mësojnë edhe kundërshtarët e tyre me të cilët do të përballen në garat europiane.

Tirana do të hapë siparin, teksa do të presë me ankth se kush do te jetë skuadra me të cilën goglat do ta vënë përballë, ku shorti për turin e parë të Champions League do të nisë në orën 12:00.

Kampionët e shqipërisë vetëm ditën e djeshme mësuar edhe kundërshtarët e tyre të mundshëm që janë: Ludogorets, Ferencvaros, Cluj, Maribor dhe Dudelange.