Edon Zhegrova mund të largohet nga Juventusi, Besiktasi rikthen interesimin

Edon Zhegrova mund të largohet nga Juventusi, Besiktasi rikthen interesimin

Besiktasi po mendon t’i kthehet mundësisë së transferimit të Edon Zhegrovës në afatin kalimtar të janarit, pas ndryshimeve në situatën e futbollistit të Kosovës te Juventusi.

Klubi nga Stambolli kishte shfaqur interesim për anësorin edhe gjatë verës së vitit 2026. Zhegrova, megjithatë, nuk ishte bindur nga oferta dhe nuk dëshironte të transferohej në Turqi.

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Që prej asaj kohe, qëndrimi i tij mund të ketë ndryshuar, pasi përvoja në futbollin italian nuk ka ecur sipas pritshmërive. Juventusi e bleu Zhegrovën nga Lille në vitin 2025 për 15 milionë euro, por aventura e tij në Itali deri tani nuk ka dhënë rezultatet e pritura.

Mediumi turk “Fotospor” raporton se drejtuesit e Juventusit janë të gatshëm të shqyrtojnë oferta për të, si për transferim të përhershëm, ashtu edhe për huazim.

Gjatë verës, Besiktasi kërkoi për një kohë të gjatë një përforcim për krahun e djathtë të sulmit dhe së fundmi mori Ernest Pokun në huazim nga Bayer Leverkuseni.

Futbollisti i ri nuk ka luajtur aq minuta sa pritej, ndërsa edhe paraqitjet e Vaclav Cernyt janë vënë në pikëpyetje. Për këtë arsye, largimi i çekut në janar konsiderohet një mundësi shumë e madhe.

Në këto rrethana, Besiktasi mund ta përfshijë sërish Zhegrovën në planet e tij dhe të përpiqet të arrijë marrëveshjen që nuk u realizua gjatë verës.


Shtuar 10.11.2026 19:30

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