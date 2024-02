Edon Zhegrova asiston te Lille, por eliminohet nga Kupa e Francës

Lyon e ka mposhtur Lillen me rezultat 2-1 në 1/8 e Kupës së Francës, në një ndeshje ku u paraqit edhe Edon Zhegrova.

Anësori ynë e nisi ndeshjen nga minuta e parë, për të luajtur në total 71 minuta.

Gift Orban dhe Ryan Cherki shënuan fillimisht për Lyonin, duke marr epërsi komode.

Por Alexsandro shënoi për 2-1 pas një asistimi nga Edon Zhegrovës.

Për këtë paraqitje, Zhegrova u vlerësua me notën 6.9 nga Sofa Score. /Telegrafi/

🇫🇷 Edon Zhegrova with the assist 🆚 Lyon in the Coupe de France! 🅰️

pic.twitter.com/BQIl44ysNY

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) February 7, 2024