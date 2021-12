Edhe Sevilla tenton për Edinson Cavanin

Kur Cavani u largua nga PSG, një nga klubet që ishte në ofertë së bashku me Benficën dhe Manchester United ishte Sevilla, e cila tani rikthehet për t’u fokusuar tek uruguaiani që do të përballet me merkaton e dimrit.

Monchi e konsideron të rëndësishme shtimin e një sulmuesi të klasit të parë në skuadër që do të ndjekë pas Real Madridit dhe është se i dyti në kompeticionin vendas, kjo detyrë do të jetë e vështirë me të gjithë sulmuesit startues në bankën e të akuzuarve. Kujtojmë se në En Nesyri ai është jashtë, së bashku me Lamelën, po ashtu edhe marokeni bashkë me Munirin janë thirrur me përzgjedhjen e tyre për të luajtur Kupën e Afrikës.

Cavani ka dashur të largohet nga Manchester United që nga vera e kaluar, dhe megjithëse Barcelona ka tingëlluar fort, Xavi e paralizoi ardhjen e tij duke mos e përshtatur stilin e lojës së uruguaianit në skemat e tij. Tani opsioni sevillista shfaqet si opsioni i preferuar edhe pse duhet të arrihet një marrëveshje për pagën e sulmuesit, i cili do të duhet të ulë pagat e tij për të vënë veten nën urdhrat e Lopeteguit.

Vlera e tregut e Cavanit është aktualisht 6 milion € dhe mund të merrni edhe pasimin e tij për më pak, por handikapi është në shenjën e tij që është 15 milion € bruto për fushatë. Kujtojmë se Rakitic është ai që aktualisht ngarkon më shumë te klubi i Nervión dhe nuk arrin 7 milionë.

Ideja është të bëjmë përpjekje për ta shtuar, por shtëpia nuk do të hidhet kurrë nga dritarja, pasi bëhet fjalë për një sulmues 34-vjeçar, i cili në shkurtin e ardhshëm do të mbushë 35 vjeç. /albeu.com