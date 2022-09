E konfirmon Joshua, do të nënshkruajë kontratë për duelin me Fury-n (VIDEO)

Anthony Joshua i është përgjigjur sërish Tasyn Fury-t, duke konfirmuar se do të nënshkruajë një kontratë për duelin.

Kujtojmë që Fury është duke bërë presion në rrjetet sociale, duke kërkuar që Joshua të bie dakord për duelin.

Së fundmi ylli britanik ka rikonfirmuar se është i gatshëm për të nënshkruar çdo kontratë dhe tanimë duket se duali i madh nuk është larg.

“Unë kam nënshkruar kontrata prej disa vitesh. Nuk është në dorën time, ka të bëjë me ekipin ligjorë. Kjo është pse angazhon avokatët. Nëse e dini historinë e boksit, sigurohuni që ekipi ligjorë i juaj është në rrugën e duhur”, ka thënë Joshua.

“Kjo është arsyeja pse merr menaxher të mirë dhe avokatë të mirë. Kështu që, sigurisht që unë do të nënshkruaj kontratën”, shtoi AJ./albeu.com

Anthony Joshua confirms he WILL sign the contract to fight Tyson Fury 👊

