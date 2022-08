E gjithë bota po qesh sërish me Maguire: kapiteni i Mançesterit u sulmua nga publiku për marrëzinë e tij! (VIDEO)

Harry Maguire doli në qendër të vëmendjes për shkak të një budallallëku që bëri në tunel para ndeshjes mes Manchester United dhe Brighton në raundin e parë të Premier League.

Pikërisht, kapiteni i vendasve i vendosi shokët e tij në anën e gabuar të tunelit edhe David de Gea i sugjeroi atij se kishte bërë një gabim.

Natyrisht, nuk u desh shumë kohë që tifozët e gjigantëve të Old Trafford të futeshin në rrjetet sociale.

The best captain ever. 👨‍✈️

