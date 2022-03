E frikshme në Argjentinë, hidhen lëndë plasëse në fushë, shtyhet derbi i Rosarios (VIDEO)

Një situatë aspak e zakontë por shumë e frikshme ka ndodhur në futbollin argjentinas. Në derbin që do të luhej mes Rosario Central dhe Newell’s,, pak minuta para se sfida të fillonte në fushën e lojës janë hedhur granata.

Kjo ngjarje ka bërë që arbitri i takimi të shtynte me 20 minuta ndeshjen derisa të qetësohej situata.

Skenat e dhunës janë të përsëritura në Argjentinë, megjithatë si kjo e ndeshjes së mbrëmjes së sotme nuk ishte parë deri më tani./ h.ll/albeu.com

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6

— Newell’s Old Boys – English (@Newells_en) March 20, 2022