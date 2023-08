E BUJSHME/ Klubi shqiptar kërkon yllin e Manchester United

Klubi shqiptar i paidentifikuar ka interes për sulmuesin në largim të Manchester United, Mason Greenwood

Një palë shqiptare e paidentifikuar është e interesuar të nënshkruajë me Mason Greenwood, kupton talkSPORT.

Sulmuesi do të largohet nga Manchester United pasi klubi njoftoi se do të vazhdojë karrierën e tij larg Old Trafford pas një hetimi ndaj lojtarit.

21-vjeçari u arrestua me dyshimin për përdhunim, sulm dhe kërcënime për vrasje në janar 2022. Akuzat u hoqën nga Prokuroria e Kurorës në shkurt të këtij viti.

Që nga ai lajm, klubi kreu një hetim të brendshëm për arrestimin fillestar, rezultati i të cilit ata njoftuan se do të ishte ndarje reciproke.

Greenwood që atëherë është lidhur me një lëvizje në Ligën Pro Saudite me Al Ettifaq, një histori të cilën menaxheri Steven Gerrard e quajti ‘lajme të rreme’ në mediat sociale.

Tashmë talkSPORT ka kuptuar se një skuadër shqiptare ka regjistruar interesim.

Më 16 gusht u raportua se stafit të Man United i ishte thënë të përgatitej për rikthimin e mundshëm të Greenwood në stërvitjen e ekipit të parë.

Megjithatë, më 21 gusht, në një deklaratë të klubit thuhej: “Manchester United ka përfunduar hetimin e tij të brendshëm mbi akuzat e bëra kundër Mason Greenwood.

“Procesi ynë filloi në shkurt 2023, pasi të gjitha akuzat kundër Mason u hoqën.

“Gjatë gjithë kohës, ne kemi marrë parasysh dëshirat, të drejtat dhe perspektivën e viktimës së supozuar së bashku me standardet dhe vlerat e klubit, dhe kemi kërkuar të mbledhim sa më shumë informacion dhe kontekst.

“Kjo na ka kërkuar që të vazhdojmë me ndjeshmëri dhe kujdes për të marrë prova jo publike, përfshirë edhe nga ata që kanë njohuri të drejtpërdrejta për rastin.

“Bazuar në provat që kemi në dispozicion, ne kemi arritur në përfundimin se materiali i postuar në internet nuk ka dhënë një pamje të plotë dhe se Mason nuk ka kryer veprat për të cilat ai ishte akuzuar fillimisht.

“Thënë kjo, siç Mason e pranon publikisht sot, ai ka bërë gabime për të cilat ai merr përgjegjësinë.

“Të gjithë ata që janë përfshirë, përfshirë Mason, i njohin vështirësitë që ai të rifillojë karrierën e tij në Manchester United.

“Prandaj është rënë dakord reciprokisht se do të ishte më e përshtatshme që ai ta bënte këtë larg nga Old Trafford, dhe ne tani do të punojmë me Mason për të arritur atë rezultat”.