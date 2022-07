E BUJSHME/ Juventus huazon Zaniolon nga Roma me detyrim blerjeje

Janë bërë të ditura detajet e transferimit të ardhshëm të Nicolo Zaniolo nga Roma te Juventusi.

Marrëveshja ende nuk është konfirmuar, por përfundimi i saj konsiderohet vetëm çështje kohe. Shuma totale e transferimit do të jetë 40-45 milionë euro dhe pagesat do të ndahen në disa pjesë: së pari Juventusi do të paguajë rreth 10-12 milionë euro për qiranë dhe pas aktivizimit të blerjes së detyrueshme, të tjera 30-33. milionë euro do të shkojnë në llogarinë e Romës, raporton gazetari Alfredo Pedulla.

Nicolo Zaniolo luajti 111 ndeshje për Romën në katër vjet, duke shënuar 22 gola dhe 15 asistime. Transfermarkt e vlerëson mesfushorin sulmues 23-vjeçar italian në 33 milionë euro. /albeu.com/