E ardhmja e Luis Suarez do të përcaktohet në qershor

E ardhmja e Luis Suarez është një nga çështjet e nxheta me të cilat do të përballet Atletico në muajt e ardhshëm.

Skenari aktual është ky, 9-të duan të vazhdojnë edhe një sezon në Atletico për të arritur në Kupën e Botës në Katar , nëse Uruguai më në fund futet në vijën e parë konkurruese.

Subjekti metropolitane , nga ana e tij, e kupton që derisa të shohë se si përfundon sezoni, vazhdimësia e mundshme e tij nuk do të trajtohet. Në thelb, vendosni në peshore numrin e golave ​​që mbajnë nënshkrimin tuaj.

9-shi nuk është informuar ende se ky do të jetë sezoni i tij i dytë dhe i fundit si rojiblanco, edhe pse gjithçka tregon se, nëse nuk nënshkruan një seri spektakolare, ai nuk do të vazhdojë nën urdhrat e Cholo . Me karakterin e sulmuesit, një nga më të fortët në skuadër, ta kesh atë të zemëruar me kaq shumë muaj përpara do të ishte një pakujdesi e vërtetë.

E lidhur me të ardhmen e Suarez është ardhja e një 9-she me garanci të plota. I zgjedhuri ishte Vlahovic , por Juventusi u shfaq dhe ëndrra u zhduk. Është Darwin Nunez , flitet për Lucas Boye , por me siguri kastingu do të ketë shumë emra të tjerë kur të fillojë merkato e verës. /albeu.com