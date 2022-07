E ardhmja e Armando Brojës merr tjetër drejtim, Tuchel “lufton” për ta mbajtur te Chelsea

West Ham është një nga klubet për të mos thënë i vetmi, që është më pranë sulmuesit tonë të kombëtares.

Negociatat janë ende të hapura por Chelsea tani ka filluar të luftojë për Brojën. Tuchel është një fans i madh për Armando Brojën, madje ka thurur elozhe për të duke thënë që gjithmonë ka qenë një lojtar që jep maksimumin edhe në stërvitje.

Tuchel dëshiron ta mbajë Brojën te Chelsea dhe tashmë e ardhmja e Armando Brojës merr tjetër drejtim./ h.ll/albeu.com

Chelsea and West Ham are still in direct negotiation for Armando Broja deal. Chelsea now fighting to keep Armando, Tuchel is big fan – wants him to stay. 🔵🇦🇱 #CFC

West Ham are still pushing. Been told no way for a loan, only permanent move is being discussed. pic.twitter.com/XrJ4hHN3R0

