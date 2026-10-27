Dy vota bënë diferencën, Cubarsi humbi trofeun Kopa përballë Yamalit

Dy vota bënë diferencën, Cubarsi humbi trofeun Kopa përballë Yamalit

Barcelona nuk arriti të sigurojë një tjetër çmim, ndonëse Pau Cubarsit iu deshën vetëm dy vota më shumë për të fituar trofeun Kopa 2026. Në fund, triumfi i shkoi bashkëlojtarit të tij, Lamine Yamalit.

Siç raportoi “Sport”, drejtuesit e klubit katalanas e morën vesh rezultatin mbi një javë përpara ceremonisë së zhvilluar në Londër, ku Yamali u shpall futbollisti i ri më i mirë në botë.

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Rezultati i ngushtë pasqyroi garën e fortë mes dy lojtarëve të rinj të Barcelonës, të vlerësuar për paraqitjet e tyre.

Fitorja e trofeut Kopa ishte një nga lajmet pozitive për delegacionin e Barcelonës, pas disfatës 2-1 ndaj Real Madridit në El Clasico.

Yamali, megjithatë, nuk e fitoi Topin e Artë, i cili iu dha Harry Kane.

Spanjolli pranoi se “Kopa Trophy” nuk ishte çmimi që synonte, por duhet të vazhdojë punën për të arritur statusin e “lojtarit më të mirë në botë”.


Shtuar 27.10.2026 17:00

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