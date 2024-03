Dy gjigantët anglezë duan transferimin e Koundes

Jules Kounde ka tërhequr interesimin e dy ekipeve të mëdha angleze.

Bëhet fjalë për Chelsean dhe Manchester Unitedin që kanë hyrë në garë për shërbimet e qendërmbrojtësit francez.

Të dyja ekipet kanë probleme në fazën defensive dhe Kounde mund të zgjidhë ato.

Te Barcelona ai po luan shpesh edhe në krahun e djathtë të mbrojtjes.

🚨Chelsea and Manchester United are showing strong interest in signing Jules Koundé from Barcelona.

(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/CsAjvRdkg6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 13, 2024