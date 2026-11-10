Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, ka folur në një intervistë për “Klan News” për disa prej çështjeve më të rëndësishme të futbollit shqiptar, duke nisur nga Ligji i Sponsorizimeve, e deri te trajneri i Kombëtares, lojtarët e grumbulluar dhe interesi i tifozëve.
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Duka deklaroi se diskutimi për Ligjin e Sponsorizimeve vijon prej vitesh dhe se, pavarësisht premtimeve të shumta, ende nuk është konkretizuar. Ai tha se takime për këtë çështje janë zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa nga Kryeministri dhe Ministri i Sporteve i është premtuar se ligji do të miratohet brenda këtij viti.
Megjithatë, kreu i FSHF-së u shpreh se nuk mund ta garantojë përfundimin e procesit, edhe pse ka marrë siguri për këtë, përfshirë edhe nga Kryeministri. Sipas tij, nëse premtimi do të realizohet, kjo do të shihet në ditët në vijim.
Një tjetër temë e diskutuar ishte interesi i tifozëve për Kombëtaren. Federata ka njoftuar se të gjitha biletat janë shitur dhe stadiumi “Air Albania” pritet të jetë i mbushur me tifozë shqiptarë. Duka theksoi se ndaj San Marinos u regjistrua një prani prej 17 mijë tifozësh, diçka që, sipas tij, nuk kishte ndodhur më parë.
Presidenti i FSHF-së e lidhi këtë interes me dëshirën e tifozëve për ta ndjekur skuadrën në stadium. Ai shtoi se Kombëtarja është një produkt me kosto shumë të larta, ndërsa çmimi i biletave nuk përcaktohet nga kostoja, por nga mundësitë financiare të njerëzve.
Duke folur për trajnerin Rolando Maran dhe zgjedhjet e tij për dy ndeshjet e Ligës së Kombeve, Duka tha se tekniku përballet me presionin e përzgjedhjes së lojtarëve dhe përshtatjes së formacionit me kundërshtarin. Sipas tij, eksperienca e Maran e ndihmon të menaxhojë situata të tilla dhe të mos ua përcjellë presionin futbollistëve.
I pyetur se kë do të zgjidhte mes Sylvinhos dhe Rolando Maran, Duka dha të njëjtën përgjigje që, siç tha, e ka përsëritur shpesh: më i miri është ai që drejton Kombëtaren në atë moment.