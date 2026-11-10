Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, ka folur në një intervistë për “Klan News” për disa prej çështjeve më të rëndësishme të futbollit shqiptar, duke nisur nga Ligji i Sponsorizimeve, e deri te trajneri i Kombëtares, lojtarët e grumbulluar dhe interesi i tifozëve.

Nga Ligji i Sponsorizimeve e deri tek krahasimet Sylvinho – Maran,

Të lidhura

None found

Duka deklaroi se diskutimi për Ligjin e Sponsorizimeve vijon prej vitesh dhe se, pavarësisht premtimeve të shumta, ende nuk është konkretizuar. Ai tha se takime për këtë çështje janë zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa nga Kryeministri dhe Ministri i Sporteve i është premtuar se ligji do të miratohet brenda këtij viti.

Megjithatë, kreu i FSHF-së u shpreh se nuk mund ta garantojë përfundimin e procesit, edhe pse ka marrë siguri për këtë, përfshirë edhe nga Kryeministri. Sipas tij, nëse premtimi do të realizohet, kjo do të shihet në ditët në vijim.

Një tjetër temë e diskutuar ishte interesi i tifozëve për Kombëtaren. Federata ka njoftuar se të gjitha biletat janë shitur dhe stadiumi “Air Albania” pritet të jetë i mbushur me tifozë shqiptarë. Duka theksoi se ndaj San Marinos u regjistrua një prani prej 17 mijë tifozësh, diçka që, sipas tij, nuk kishte ndodhur më parë.

Presidenti i FSHF-së e lidhi këtë interes me dëshirën e tifozëve për ta ndjekur skuadrën në stadium. Ai shtoi se Kombëtarja është një produkt me kosto shumë të larta, ndërsa çmimi i biletave nuk përcaktohet nga kostoja, por nga mundësitë financiare të njerëzve.

Duke folur për trajnerin Rolando Maran dhe zgjedhjet e tij për dy ndeshjet e Ligës së Kombeve, Duka tha se tekniku përballet me presionin e përzgjedhjes së lojtarëve dhe përshtatjes së formacionit me kundërshtarin. Sipas tij, eksperienca e Maran e ndihmon të menaxhojë situata të tilla dhe të mos ua përcjellë presionin futbollistëve.

I pyetur se kë do të zgjidhte mes Sylvinhos dhe Rolando Maran, Duka dha të njëjtën përgjigje që, siç tha, e ka përsëritur shpesh: më i miri është ai që drejton Kombëtaren në atë moment.


Shtuar 10.11.2026 22:08

Tags: , , , ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
Kosova mposhtet sërish nga Italia, ndeshja me Gjeorgjinë vendimtare për kualifikimet

Kosova mposhtet sërish nga Italia, ndeshja me Gjeorgjinë vendimtare për kualifikimet
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet