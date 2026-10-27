Droni mbi fushë ndal përkohësisht ndeshjen Arsenal–Fleetwood pas dy minutash

Arsenali dhe Fleetwood Towni sapo kishin luajtur dy minuta në ndeshjen e EFL Cup angleze, kur takimi u pezullua për shkak të një droni që fluturonte mbi stadiumin Highbury, në Fleetwood.
Gjyqtari Michael Salisbury e ndërpreu përkohësisht lojën dhe u kërkoi futbollistëve të largoheshin drejt dhomave të zhveshjes, pasi prania e dronit ngriti shqetësime.
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Pas rreth pesë minutash, fluturimi mbi fushë kishte përfunduar dhe situata u konsiderua e sigurt. Me miratimin e trajnerëve të të dyja skuadrave, Salisbury dha lejen që ndeshja të rifillonte.
Rregullorja e Federatës Angleze të Futbollit (FA) përcakton se gjyqtari duhet ta ndalë takimin nëse dallon një dron mbi fushë. Përjashtim bëjnë vetëm pajisjet e autorizuara për filmimin e ndeshjes dhe të regjistruara paraprakisht.
Fleetwoodi kaloi në epërsi në minutën e 21-të, kur Aaron Loupalo-Bi shënoi golin. Kështu, pjesa e parë përfundoi me avantazhin e kësaj skuadre.
Pas ndërprerjes së pazakontë, lojtarët u kthyen në fushë dhe takimi vijoi.