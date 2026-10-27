Droni mbi fushë ndal përkohësisht ndeshjen Arsenal–Fleetwood pas dy minutash

Droni mbi fushë ndal përkohësisht ndeshjen Arsenal–Fleetwood pas dy minutash

Arsenali dhe Fleetwood Towni sapo kishin luajtur dy minuta në ndeshjen e EFL Cup angleze, kur takimi u pezullua për shkak të një droni që fluturonte mbi stadiumin Highbury, në Fleetwood.

Gjyqtari Michael Salisbury e ndërpreu përkohësisht lojën dhe u kërkoi futbollistëve të largoheshin drejt dhomave të zhveshjes, pasi prania e dronit ngriti shqetësime.

Të lidhura

None found

Pas rreth pesë minutash, fluturimi mbi fushë kishte përfunduar dhe situata u konsiderua e sigurt. Me miratimin e trajnerëve të të dyja skuadrave, Salisbury dha lejen që ndeshja të rifillonte.

Rregullorja e Federatës Angleze të Futbollit (FA) përcakton se gjyqtari duhet ta ndalë takimin nëse dallon një dron mbi fushë. Përjashtim bëjnë vetëm pajisjet e autorizuara për filmimin e ndeshjes dhe të regjistruara paraprakisht.

Fleetwoodi kaloi në epërsi në minutën e 21-të, kur Aaron Loupalo-Bi shënoi golin. Kështu, pjesa e parë përfundoi me avantazhin e kësaj skuadre.

Pas ndërprerjes së pazakontë, lojtarët u kthyen në fushë dhe takimi vijoi.


Shtuar 27.10.2026 22:12

Tags: , ,
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas
Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti