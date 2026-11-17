Flamur Muleci dikur ishte pjesë e Drenicës si futbollist, ndërsa tani i është rikthyer skuadrës së Skenderajt si zëvendëspresident. Ish-lojtari është angazhuar në një periudhë të vështirë, me synimin për të ndihmuar në stabilizimin dhe forcimin e klubit.
Prej vitesh, Muleci jeton mes Gjermanisë dhe Austrisë, ku merret me bizneset e tij. Ai shpjegon se vendimi për t’u përfshirë në Drenicë lidhet me afërsinë që ndien ndaj klubit dhe qytetit. Si drenicas dhe ish-futbollist i ekipit, e ka parë si detyrim të qëndrojë pranë tij në këtë periudhë.
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Në një intervistë për Telegrafin, zëvendëspresidenti ka folur për situatën që gjeti pas bashkimit me klubin, detyrimet e mbartura, synimet për sezonin aktual dhe planet afatgjata. Sipas tij, gjendja ka shënuar përmirësim, por drejtuesit duhet të përqendrohen te puna konkrete.
“Drenicës i duhet punë, jo fjalë”
Kur Muleci iu bashkua klubit, Drenica kishte borxhe të mbetura nga e kaluara. Ai thotë se situata tani është më e mirë dhe se synimi është ndërtimi i një organizimi të qëndrueshëm, përtej premtimeve.
“Në të kaluarën janë bërë shumë premtime të mëdha, por asgjë konkrete nuk është realizuar. Jam i bindur se Drenicës i duhet punë, jo fjalë”, deklaroi Muleci për Telegrafin.
Duke komentuar paraqitjet e fundit, përfshirë suksesin 4-0 ndaj Llapit, ai nënvizoi se skuadra duhet të japë maksimumin në çdo takim. Sipas tij, kjo është veçanërisht e rëndësishme në ndeshjet në shtëpi, ku tifozët kanë rol të rëndësishëm.
Mbijetesa është synimi kryesor, ndërsa Mezani pritet të ndihmojë skuadrën
Drenica ka hyrë në një fazë të re me trajnerin Mezanin, të cilin Muleci e vlerëson për përvojën dhe njohuritë mbi futbollin kosovar. Ai përmendi edhe punën e mëparshme të trajnerit te Gjilani.
Pas 13 ndeshjeve të zhvilluara, skuadra ka grumbulluar 12 pikë dhe ndodhet në pozitën e tetë. Muleci tha se objektivi parësor për pjesën e mbetur të sezonit është qëndrimi në Superligë, megjithëse synohet që Drenica të jetë rivale e fortë për çdo ekip.
“Synimi ynë kryesor është mbijetesa në Superligë, por duam që Drenica të jetë kundërshtare e fortë për secilën skuadër”, u shpreh ai.
Synimi për të ardhmen: Drenica në garat evropiane
Muleci e konsideron angazhimin e tij në klub një projekt afatgjatë. Së bashku me kryetarin Halim Bajraktaraj dhe Granit Kocin, ai po punon për ta bërë Drenicën më të qëndrueshme dhe më konkurruese.
Sipas tij, klubi meriton më shumë dhe puna e përbashkët mund të sjellë rezultate në vitet që vijnë. Synimi i tij përfundimtar është që ekipi nga Skenderaj të marrë pjesë një ditë në garat evropiane.
“Ëndrra ime është të bëjmë gjëra të mëdha së bashku me Drenicën, sepse skuadra dhe qyteti i Skenderajt e meritojnë. Dua që një ditë të arrijmë të luajmë në garat evropiane. Po punojmë për këtë dhe shpresoj që, me përkushtim dhe punë të vazhdueshme, ta bëjmë realitet këtë ëndërr”, përfundoi Muleci për Telegrafin.