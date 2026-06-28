DR Kongo bën kthesën ndaj Uzbekistanit dhe arrin për herë të parë fazën eliminatore

Republika Demokratike e Kongos ka hyrë në histori në Kupën e Botës 2026, pasi për herë të parë ka siguruar kalimin në fazën eliminatore të turneut, falë fitores 3-1 me përmbysje përballë Uzbekistanit.

Takimi nisi në mënyrë të pafavorshme për kongolezët, pasi Uzbekistani mori avantazhin që në minutën e 10-të me Eldor Shomurodov. Më herët, skuadrës uzbeke iu anulua edhe një gol për pozitë jashtë loje.

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Kongo u kundërpërgjigj shpejt dhe gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 17-të, kur Nathanael Mbuku shënoi një gol të shkëlqyer pas pasimit të Brian Cipengas, por pas rishikimit me VAR, goli u anulua për faull gjatë aksionit.

Në fraksionin e dytë të lojës, ekipi i Sébastien Desabre rriti ndjeshëm ritmin dhe në minutën e 66-të fitoi penallti, pas një ndërhyrjeje të parregullt në zonë nga Abdukodir Khusanov. Nga pika e bardhë, Yoane Wissa nuk gaboi dhe riktheu baraspeshën në 1-1.

Kthesa vendimtare ndodhi në minutën e 78-të, kur tentativa e Meschack Elias u devijua nga Fiston Mayele dhe përfundoi në rrjetë, duke i dhënë Kongos epërsinë 2-1.

Në minutën e parë të shtesës, Wissa shënoi sërish, këtë herë pas asistimit të Elias, dhe vulosi fitoren 3-1 me golin e tij të dytë personal.

Falë këtij suksesi, Republika Demokratike e Kongos e mbyll fazën duke siguruar për herë të parë kualifikimin në fazën eliminatore të Kupës së Botës nga vendi i tretë me 4 pikë, ndërsa Uzbekistani e përfundon rrugëtimin e tij në turne pas një paraqitjeje dinjitoze në fazën e grupeve.


Shtuar 28.06.2026 03:42

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