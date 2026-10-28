Dirk Kuyt merr përkohësisht drejtimin e Fenerbahçes

Fenerbahçe ka njoftuar se ish-sulmuesi i Liverpoolit dhe ish-futbollisti i klubit, Dirk Kuyt, do të udhëheqë përkohësisht ekipin e parë.
Ky vendim u mor pas dorëheqjes së menjëhershme të Ismail Kartalit, e cila erdhi pas një vargu rezultatesh të dobëta në garat vendore dhe evropiane.
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Pas largimit të Kartalit, klubi turk ia besoi këtë përgjegjësi Kuytit. Holandezi ishte pjesë e Fenerbahçes si lojtar nga viti 2012 deri në vitin 2015 dhe, para marrjes së detyrës së re, shërbente në stafin teknik si ndihmës trajner.
Sipas njoftimit zyrtar, Kuyt do të jetë koordinator teknik i ekipit të parë derisa të emërohet trajneri i ri. Klubi ka nisur kërkimet për një trajner të përhershëm, i cili do ta drejtojë skuadrën në pjesën e mbetur të sezonit 2026/27.
“Pas dorëheqjes së Ismail Kartalit, klubi ynë e ka emëruar Dirk Kuytin koordinator teknik të ekipit të parë deri në përcaktimin e trajnerit të ri”, thuhet në komunikatën e Fenerbahçes.
Kartali u largua ndonëse kishte ndihmuar skuadrën të rikthehej në Ligën e Kampionëve për herë të parë pas gati dy dekadash. Kualifikimi ishte pritur me entuziazëm, por rezultatet që pasuan e dobësuan ndjeshëm pozitën e tij.
Humbjet në shtëpi ndaj Besiktasit dhe në transfertë kundër rivalit të përbetuar, Galatasarayt, e lanë Fenerbahçen prapa në garën për titullin e kampionit.
Situata u rëndua më tej pas humbjes 6-0 ndaj Aston Villas në Ligën e Kampionëve. Ky rezultat, së bashku me vështirësitë në kampionat, rriti presionin ndaj trajnerit dhe çoi përfundimisht në largimin e tij.