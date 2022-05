Di Maria tek Juventus? Një tjetër sinjal nga futbollisti argjentinas

Di Maria tek Juventus? Një tjetër sinjal nga futbollisti argjentinasShare Button Gazeta BlicTifozët e Juventusit të etur për të parë Angel Di Maria në fanellën bardhezi sezonin e ardhshëm, iu dha një nxitje pas aktivitetit të tij në rrjetet sociale të premten.

“Zonja e Vjetër” lansoi fanellën për 2022-23 dhe ndër ata që ‘pëlqeu’ postimin në Instagram ishte Di Maria.

Disa kanë sugjeruar se kjo do të thotë se ai do të veshë fanellën sezonin e ardhshëm. Di Maria i skadon kontrata me Paris Saint-Germain në fund të sezonit dhe është lidhur shumë me një lëvizje te specialistët e transferimeve të lira, Juventus.

Lojtari argjentinas së fundmi tha se nuk është i sigurt nëse kampionët francezë duan ta mbajnë atë në edicionin e ardhshëm, por se ai dëshiron të mbetet në Evropë pavarësisht.

Di Maria u transferua për herë të parë në Evropë në vitin 2007 kur iu bashkua Benfica-s nga Rosario Central. Në vitin 2010, ai u nënshkrua nga Jose Mourinho në Real Madrid, ku qëndroi për katër sezone, duke fituar Ligën e Kampionëve në sezonin e tij të fundit.Pas një sezoni të vështirë me Manchester United, ai u transferua te PSG ku është që nga viti 2015.