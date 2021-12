Dhjetë vjet Simeone: Një trajner legjendar

19 dhjetor 2004, Diego Pablo Simeone i dha lamtumirë tifozëve të cilët brohorisnin atë për vetëm katër sezone.

Një periudhë e shkurtër, por e mjaftueshme që mesfushori argjentinas të fitojë zemrat e tifozëve të Atletico Madrid.

Atë ditë skuadra luajti kundër Deportivo de La Coruna, me 40,000 tifozët që mbushën tribunat e Vicente Calderon.

Shihemi më vonë

Ai mori dashurinë e merituar të fansave. Ai nuk u emocionua, por ai dhe dyzet mijë që e shoqëronin e dinin që herët a vonë do të takoheshin sërish. E vetmja gjë që mungonte ishte caktimi i një date për ribashkimin, por askush nuk dyshoi se Simeone një ditë do të ishte trajneri i Atletico de Madrid. Presidenti i Atl Madrid, Enrique Cerezo tha këto fjalë në fjalimin e tij lamtumirës: Ai duhej të shkarkohej siç e meriton dhe ta dijë se dyert janë të hapura”.

Rrugët u kryqëzuan përsëri

Nuk ishte e nevojshme që El Cholo të trokiste në derën e Atletico de Madrid. Ishte nga Madridi që e kërkoi atë në dhjetor 2011, kur gjërat po dukeshin shumë keq në sport. Argjentinasi nuk kishte shumë për të menduar, pasi tashmë ndihej me përvojën dhe forcën e nevojshme për të përballuar sfidën. Ai kishte stërvitur River Plate, San Lorenzo, Estudiantes dhe Catania. Ishte gati për të përballuar sfidën.

Cholo Simeone e ka kaluar legjendën

Gati 80 trajnerë kanë kaluar në pankinën e Atletico de Madrid dhe të gjithë kanë kontribuar pak a shumë. Ndër ata që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në klub është padyshim Diego Pablo Simeone për arsye të dukshme. Është ai që ka marrë më shumë tituj (tetë) dhe një nga ata që ka ndikuar më shumë në rritjen e klubit. Përveç kësaj, ai është trajneri me përqindjen më të lartë të fitoreve, me 59%, duke tejkaluar mitet e tjera si Luis Aragones, Ricardo Zamora, Radomir Antic, Max Merkel, Jose Villalonga, Javier Aguirre apo Helenio Herrera, shkruan albeu.com, marrë nga Marca.

Përqindja e fitimit të Luis Aragones ishte 50%. El Sabio de Hortaleza vazhdon të jetë trajneri që ka drejtuar skuadrën më shumë sezone, me 15, edhe pse jo radhazi. Ai ishte në katër faza të ndryshme dhe në të fundit iu drejtua thirrjes së dëshpëruar për ndihmë nga Atletico de Madrid për ta nxjerrë mirë nga Kategoria e Dytë. Ai nuk kishte as më të voglin dyshim, as kundërshtimin më të vogël për të ulur gradën për të shpëtuar Atletico de Madridin e tij të dashur, pavarësisht se ishte një nga trajnerët më prestigjioz në vend.

Në 15 sezonet e tij në krye të skuadrës, përveçse fitoi shtatë tituj, ai u bë edhe trajneri me më shumë ndeshje të drejtuara, konkretisht 612.

Një tjetër emër që do të mbahet mend përgjithmonë është Radomir Antic. Nën stafetën e trajnerit serb, skuadra arriti një dopietë historike (Liga dhe Kupa e Mbretit ). Një moment historik që askush nuk e ka arritur më. Antiç kaloi pesë sezone në klub, duke shënuar 88 fitore në 189 ndeshje. Prej shumë vitesh, dhe tashmë me kryetrajnerin e Simeones , “do të kthehemi, do të kthehemi, do të fitojmë sërish, do të jemi sërish kampionë si në 96-ën”, nuk pushoi së kënduari në tribuna. Më shumë se një këngë, ishte një himn.

Ricardo Zamora dhe Helenio Herrera ishin gjithashtu teknikë të rëndësishëm. I pari ishte në krye të skuadrës për shtatë sezone dhe fitoi katër tituj. I dyti menaxhoi dy liga dhe një Kupë Eva Duarte në tre sezonet që ai drejtoi ekipin. Me të dy trajnerët, Atletico arriti 50% fitore.

Tekniku më i vjetër sot

Pak nga trajnerët aktivë që drejtojnë skuadrat e mëdha evropiane mund të mburren se kanë qenë në detyrë për aq kohë sa Simeone. Jurgen Klopp është në sezonin e tij të shtatë në Liverpool, të njëjtin sezon që ishte më parë në Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti, tani në Real Madrid, ishte trajner i Milanit për tetë sezone. Ndërsa Pep Guardiola është në vitin e gjashtë te Manchester City. Ai është në rrugën e tij drejt ngritjes së miteve si Alex Ferguson, në Manchester United, ose Arsene Wenger, në Arsenal. Përktheu nga Marca G.D /albeu.com/