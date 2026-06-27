Dhimbje e madhe për Cody Gakpo, ylli i Holandës humb foshnjën

Cody Gakpo, sulmuesi i Holandës dhe Liverpoolit, është duke përjetuar një periudhë tepër të rëndë në jetën private, teksa zhvillohet Kupa e Botës 2026.

Tragjedia ka ndodhur vetëm dy ditë përpara sfidës së fazës eliminatore kundër Marokut, kur Gakpo dhe partnerja e tij, Noa van der Bij, bënë të ditur se kishin humbur djalin e tyre ende të palindur.

Të lidhura

None found

Ishte Noa ajo që ndau lajmin e trishtë në rrjetet sociale, përmes një postimi të shoqëruar me një fotografi prekëse, ku zbuloi gjithashtu se foshnja ishte pagëzuar me emrin Elijah Raphael Gakpo.

“Me zemër të thyer ndajmë lajmin se djali ynë i vogël ndërroi jetë gjatë shtatzënisë. Faleminderit për gjithëve për mbështetjen tuaj”, shkroi ajo.

Katër javë më herët, çifti kishte bërë publik lajmin e bukur se po prisnin një fëmijë. Nga martesa e tyre, ata kanë një djal.

Kjo humbje e rëndë vjen në një kohë kur përfaqësuesja e Holandës po bëhet gati për ndeshjen e 1/16-tës së finales në Kupën e Botës, pasi e përfundoi fazën e grupeve në krye.

Gjatë kësaj periudhe të vështirë, Gakpo dhe familja e tij kanë marrë shumë mesazhe ngushëllimi dhe mbështetjeje nga tifozë, bashkëlojtarë dhe njerëz të futbollit, ndërsa futbollisti ka kërkuar që privatësia e familjes të respektohet.


Shtuar 28.06.2026 01:48

Tags: , ,
Interi konfirmon largimin e katër futbollistëve me një mesazh falënderimi

Interi konfirmon largimin e katër futbollistëve me një mesazh falënderimi
Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes

Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes
Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin

Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin
A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait

A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait
Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031

Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031
Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën

Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën
E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …

E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …
Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League

Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio