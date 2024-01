Derbi sjell festë te Tirana, 3 protagonistë shijojnë përmbysjen e “çmendur” kundër Dinamos

Fitorja me Dinamon 2 me 3 në “Niko Dovana” e ka nisur vitin me festë te Tirana. Këtë e tregon mjaft mirë një foto e postuar nga Florian Përgjoni.

Mbrojtësi i Tiranës është shfaqur i qeshur me shokët e skuadrës, Ardit Deliu dhe Regi Lushkja. Deliu shënoi golin e barazimit, Përgjoni luajti minuta të plota si titullar, ndërsa Lushkja mori vendin e Jonuzit para realizimit të përmbysjes.

Një fitore në derbi dhe për më tepër me kthim rezultati jep mundësinë të festosh. Tirana mban aktualisht vendin e tretë, ndërsa ndeshjen e radhës e luan përballë Teutës më 19 janar.