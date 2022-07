Depay u mërzit te Barça, klubi pritet ta nxjerrë në shitje

Barcelona dëshiron të ndahet me Memphis Depay.

Sipas klubit katalanas, holandezi duhet të largohet sepse nuk do të luajë pavarësisht se konsiderohet një profesionist i madh.

Depay është i frustruar nga ky qëndrim i Barçës, pasi bëri përpjekje të mëdha për të kaluar te klubi katalanas.

Më parë, futbollisti nuk ishte aktiv në kërkim të një ekipi të ri, pasi dëshironte të qëndronte te Barça. Megjithatë, pas një sërë marrëveshjesh të Barçës, duke përfshirë një zgjatje të kontratës për Ousmane Dembele dhe nënshkrimin e Robert Lewandowski, situata ka ndryshuar.

Tottenham është interesuar për Depay por vetë lojtarit nuk i pëlqeu shumë ky opsion. Juventus , Roma dhe Ajax gjithashtu bënë kërkesa. Barça kërkon të paktën 20 milionë euro për Depay.

Dhe kjo përkundër faktit se holandezi erdhi në Barça falas dhe i kishte mbetur vetëm një vit nga kontrata. Përveç kësaj, nëse dikush paguan 20 milionë, atëherë Depay do të duhet të pranojë një pagë më të ulët.

Memphis do të ndryshonte klubin nëse largimi do të bëhej me pëlqim të ndërsjellë dhe në një ekip që konkurron në Ligën e Kampionëve. /albeu.com/