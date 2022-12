Dëmtimi “horror” i Brojës, momenti kur sulmuesi shqiptar ulëret nga dhimbjet (VIDEO)

Ylli i Kombëtares Shqiptare të Futbollit, Armando Broja, pësoi një dëmtim të rëndë në ndeshjen miqësore të Chelsea me Aston Villa gjatë ditës së diel.

Blutë humbën me rezultat minimal në Abu Dhabi dhe sulmuesi 21-vjeçar e nisi lojën si titullar, por u detyrua të dalë nga fusha mes dhimbjeve të shumta.

Në kërkim të një topi në zonë, Broja u përplas me lojtarin e Aston Villa dhe lëndoi gjurin, ndërsa doli nga fusha me barrelë.

Armando Broja’s injury and the screams after it… 😳

Wishing him a quick recovery 🙏pic.twitter.com/8s7ekXXQhe

— SPORTbible (@sportbible) December 12, 2022