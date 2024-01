Debuton 15-vjeçari, detyrohet të mbajë fanellë pa sponsor për arsyen e veçantë

Turet e para të Kupës FA zakonisht dhurojnë episode interesante, pasi në lojë janë si skuadrat e mëdha, ashtu edhe ato të futbollit amator dhe shpeshherë, ekipet u bëjnë vend lojtarëve të rinj në radhët e tyre.

Kështu ka ndodhur edhe me Rori Fineran i cili ka debutuar në moshën 15-vjeçare me skuadrën e Bllekbërn në ndeshjen kundër Kembrixh Junajtid. Ai ishte zëvendësues në fundin e pjesës së dytë të sfidës që skuadra e tij fitoi me shifrat 5-2 duke kaluar në turin tjetër.

Por ajo që u bëri përshtypje të gjithëve ishte se Fineran mbante një fanellë pa sponsor. Shumëkush mendoi se ishte një gabim i magazinierit, që nuk kishte përgatitur një fanellë të duhur për lojtarin e ri debutues. Por më pas u mësua se gjithçka kishte lidhje me emrin e sponsorit.

Bllëkbërn sponsorizohet nga një kompani cigaresh elektronike, por Fineran është nën moshën e lejuar për të konsumuar duhan e kësisoj, ligji e ndalon që ta reklamojë në veshje në aktivitete publike. Ndaj edhe fanella e tij nuk mbante emrin e sponsorit, në një ditë që gjithsesi ai nuk do ta harrojë kurrë. /panoramasport/