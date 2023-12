Debutimi i shkëlqyeshëm i Micah Hamilton në Champions League me Manchester City-n

Micah Hamilton ishte një ball boy për Manchester City-n në 2017 duke marrë disa udhëzime nga Pep Guardiola gjatë ndeshjes kundër Crystal Palace.

Sot, ai djaloshi, 20-vjeçari Micah Hamilton, shënoi për Manchester City-n në debutimin e tij në Ligën e Kampionëve.

Golat e shënuar nga Micah Hamilton, Oscar Bobb dhe Kalvin Phillips i dhanë fitoren Manchester City-t sot kundër Crvena Zvezdës.

SHIKONI GOLIN E MICAH HAMILTON:

What a moment for Micah Hamilton ⭐

WOW! The 20-year-old has scored on his Man City senior debut in the #UCL! 🤩👏 pic.twitter.com/W6UpLWd1M8

