De Gea nuk do të rinovojë me United, Italia destinacioni i mundshëm

David De Gea përfundon kontratën e tij me Manchester United në verën e vitit 2023, kjo do të thotë se verën e ardhshme ai do të hyjë në vitin e fundit të kontratës dhe do t’i detyrojë Djajtë e Kuq të vazhdojnë me largimin e tij.

United tashmë po kërkon një zëvendësues për portën spanjolle duke pasur synime të qarta për t’u larguar, prandaj janë fokusuar në nënshkrimin e Emiliano Martínez nga Aston Villa.

De Gea ka disa propozime, por një që e josh veçanërisht do ta çonte në Itali, konkretisht në Juventus në Torino ku do të zinte vendin e Wojciech Szczęsny.

Portieri polak ka një kontratë deri në vitin 2024, por realiteti është se ecuria e tij nuk po shkon ashtu siç pritej, ndaj drejtimi i ri sportiv i drejtuar nga Fede Cherubini do të vlerësonte një ndryshim në portë, me De Gean që është një nga opsionet e preferuara.

Nuk është hera e parë që Juventus mendon për reprezentuesin spanjoll, ndonëse në merkato të mëparshme ishte një opsion i papërshtatshëm për shkak të kostos së lartë që do të sillte. Tani situata është ndryshe. Futbollisti dëshiron të dalë dhe është drejt fundit të lidhjes së tij. Nëse do ta firmoste, polaku do të detyrohej të kërkonte një destinacion të ri. /albeu.com