Datat e merkatos: Ja kur fillon dhe kur mbaron merkatoja e janar 2022

Merkatoja e transferimeve të janarit po vjen me shpejtësi me disa prej talenteve më të mirë të botës që po hetohen nga klubet më të mëdha.

Ndërsa ky muaj është përgjithësisht më i qetë se merkatoja kaotike e verës, shpesh këtu mund të fitohen dhe humbasin trofetë dhe muaji ku skuadrat në vështirësi mund të ringjallin sezonet e tyre me disa shtesa kryesore.

Ndërkohë, një sërë lojtarësh të profilit të lartë kanë kontrata që skadon verën e ardhshme, duke përfshirë lojtarë si Kylian Mbappe, Paul Pogba, Ousmane Dembele, Lorenzo Insigne dhe Isco, kështu që do të jetë interesante të shihet se çfarë do të ndodhë me ta në janar.

A ka një merkato transferimi të janarit 2022?

Po, skuadrat mund të blejnë, shesin dhe huazojnë lojtarë gjatë gjithë janarit. Klubet gjithashtu do të jenë në gjendje të hapin bisedime me agjentët e lirë që do të jenë së shpejti, përpara nënshkrimit të një marrëveshjeje parakontrate, por klubet angleze nuk mund të nënshkruajnë një marrëveshje parakontrate me një lojtar nga një klub tjetër anglez. .

A është e hapur merkatoja 2021?

Jo, klubet nuk mund të nënshkruajnë më lojtarë në vitin 2021, përveç nëse nuk kanë një portier në dispozicion në skuadrën e tyre, në të cilin rast ata mund të nënshkruajnë me një huazim urgjent (nga një ekip tjetër) ose kontratë afatshkurtër (nëse janë agjent i lirë) për të siguruar që ata mund të përmbushin ndeshjet e tyre.

Cila është data e fundit e merkatos dimërore?

Merkatoja e janarit, e cila hapet më 1 janar, përfundon më 31 janar në orën 23:00, megjithëse klubet që janë afër finalizimit të një marrëveshjeje mund të vazhdojnë të përfundojnë lëvizjen pas mbylljes së afatit (1 shkurt)./ h.ll/albeu.com