Crvena Zvezda humbi Champions League për shkak të marrëzisë epike të tifozëve? Detaji tronditës para autogolit të Pavkovit (VIDEO)

Crvena zvezda ka mbetur pa Champions League. Fati për herë të tretë nuk e ndihmoi as Dejan Stankovic, ndaj do të duhet të kënaqet me Ligën e Evropës.

Momenti që shënoi ndeshjen ishte autogoli i Milan Pavkovit në minutën e 90-të të ndeshjes në stadiumin “Rajko Mitic”. Mirëpo, detaji i ndodhur para autogolit hedh një hije krejt tjetër në këtë moment tragjik. Domethënë, detaji që humbën shumë njerëz ndodhi pikërisht para goditjes së lirë, pas së cilës Pavkov tundi rrjetën e tij.

Mirko Ivanic, pas një pasimi të keq të Borjanit, faulloi kundër lojtarit të Maccabi, Cornu, por arbitri Taylor lejoi avantazhin, pasi topi ishte në zotërim të Maccabit.

Mirëpo, më pas një tifoz i Zvezdës i fryu bilbilit, të cilin e futi në stadium dhe kjo shkaktoi konfuzion në fushë, ndaj arbitri, Taylor i mbeti vetëm të “kthejë” faullin dhe të japë një goditje dënimi që rezultoi fatale për vendasit dhe u shënua goli i barazimit. /albeu.com/