Cristiano Ronaldo tregon një supermakinë të re luksoze

Në këtë pikë, askush nuk është në dijeni se Cristiano Ronaldo është i dashuruar pas super makinave.

Futbollisti portugez, i cili këtë të martë do të përballet me Atletico de Madrid në ndeshjen e dytë të fazës eliminatore të Champions League, ka një koleksion pothuajse të pafund automjetesh, të cilave vazhdimisht po i shton, shkruan albeu.com marrë nga AS.

Sulmuesi i Manchester United i befasoi të gjithë duke u paraqitur në në Carrington me një Aston Martin DBS Superleggera krejt të ri, flamuri i markës britanike çmimi i të cilit mund të jetë rreth 275 mijë euro.

Makina ka më shumë se 700 kuaj fuqi dhe arrin 340 km/h.

Kështu, Cristiano mund të mburret duke shtuar një xhevahir të ri në një koleksion që përfshin automjete të markave të tilla si Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Rolls-Royce apo Porsche. /albeu.com/