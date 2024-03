Cristiano Ronaldo tregon emrat e tre favoritëve për të fituar Champions Ligën

Sulmuesi portugez, Cristiano Ronaldo ka zgjedhur favoritët e tij për të fituar Ligën e Kampionëve këtë edicion.

Të premten u hodh shorti i Ligës së Kampionëve në selinë e UEFA-s në Nyon të Zvicrës, me Arsenalin që ra në short me Bayern Munich dhe Manchester City me Real Madridin.

Ana tjetër e shortit përmban ndeshje midis Atletico Madrid dhe Borussia Dortmund dhe Paris Saint-Germain kundër Barcelonës.

Megjithatë, sipas legjendës portugez, Ronaldo, City është favoriti i tij për të fituar turneun, pavarësisht lidhjes së tij në Old Trafford.

Kur u pyet për të përmendur favoritët e tij për të fituar Ligën e Kampionëve këtë sezon në janar, Ronaldo ishte i prerë në përgjigje.

“Manchester City ka një shans të mirë për të fituar përsëri Ligën e Kampionëve. Favoritët? Man City, Real Madrid, Bayern Munich”, ka thënë fillimisht Ronaldo për Mirror.

Ylli portugez më pas vazhdoi të shprehte fjalë të mëdha për Cityn e Pep Guardiolës dhe vlerësoi triumfin e trefishtë historik të sezonit të kaluar.

“Manchester City bëri mrekulli. Urime për sezonin e tyre. Lojtarë, trajner. Të shkëlqyer. Më në fund, ata fituan Ligën e Kampionëve, ndoshta e merituan dy vjet më parë. Më pëlqen t’i shoh duke luajtur”, përfundoi portugezi.

Ndeshjet e para të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve do të luhen më 9 dhe 10 prill, ndërsa ndeshjet e kthimit të planifikuara për 16 dhe 17 prill.

Gjysmëfinalet do të zhvillohen më 30 prill dhe 1 maj, ndërsa ato të kthimit më 7 dhe 8 maj. Finalja e turneut do të zhvillohet në Ëembley më 1 qershor.