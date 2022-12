Cristiano Ronaldo ndodhet në Spanjë, portugezi stërvitet te fushat e Real Madrid

Cristiano Ronaldo është rikthyer në Valdebebas! Katër ditë pas eliminimit të Portugalisë nga Maroku, sulmuesi ka shkuar në shtëpinë e tij për nëntë vjet për t’u stërvitur i vetëm dhe për të mos humbur formën ndërsa kërkon një ekip. Pasi mori lejen përkatëse nga Real Madrid, Cristiano mundi të përdorte një fushë të veçuar nga ajo që priti stërvitjen e skuadrës së parë të drejtuar nga Ancelotti për të kryer një seancë personale për habinë e shumë prej të pranishmëve këtë mëngjes në Valdebebas.

Ronaldo është rikthyer në Madrid pas eliminimit të Katarit për të vlerësuar këto ditë se cili do të jetë destinacioni i tij i radhës pas ndarjes nga Manchester United . Me një ofertë nga Al-Nassr e Arabisë Saudite në tavolinë , e pakundërshtueshme nga pikëpamja ekonomike, por pa dhënë po-në përfundimtare, në pritje për të vazhduar në futbollin e nivelit të lartë. Në verë një nga prioritetet e tij ishte kthimi në Madrid, por as Reali nuk është i interesuar të shkruajë një kapitull të dytë të historisë së tij dhe as Atletico, pas fjalëve të Simeones, nuk është një destinacion i mundshëm.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo

As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022