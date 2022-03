CR7 pa titull për herë ta parë që nga viti 2009

Cristiano Ronaldo do ta mbyllë sezonin 2021/22 pa asnjë titull të fituar.

I eliminuar tashmë nga FA Cup dhe 20 pikë nga epërsia e Manchester City në Premier League, Manchester United u eliminua këtë të martë nga Champions League. Në Old Trafford, anglezët u mundën nga Atletico Madrid, 0-1, duke mos arritur në çerekfinale.

Kjo do të thotë se CR7 do ta përfundojë këtë sezon pa asnjë titull kolektiv të fituar, diçka që nuk ka ndodhur që nga 2009/10. Në kohën e sezonit të tij të parë me Real Madridin, Ronaldo e pa ekipin të përfundonte në vendin e 2-të në La Liga, të eliminohej nga Copa del Rey në raundin e parë (Real Unión) dhe nga Liga e Kampionëve nga Lyon në raundin e 1/16. /albeu.com/