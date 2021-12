Covid-19 rrezikon seriozisht zhvillimin e Kupës së Afrikës

Sipas informacioneve nga RMC Sport, Konfederata Afrikane e Futbollit (CAF) mund të njoftojë anulimin e edicionit 2022 të Kupës së Afrikës , i cili duhet të mbahet në javët e ardhshme në Kamerun. Ajo që ishte një hipotezë është bërë ditët e fundit shumë më tepër se një probabilitet.

Dhe arsyeja nuk do të ishte tjetër veçse evolucioni i variantit Omicron të Covid. Disa trajnerë kombëtarë i kanë bërë jehonë kësaj mundësie pa u njoftuar për momentin një vendim zyrtar. Përtej vështirësive organizative të lidhura me Covid-19 dhe variantin e ri të tij, CAF përballet me pakënaqësinë e disa klubeve, kryesisht angleze, të cilët duan të jenë në gjendje të mbajnë lojtarët e tyre në javët e ardhshme.

Dhe kjo është për shkak se lojtarët afrikanë të thirrur nga kombëtarja e tyre, nëse largohen, duhet t’i nënshtrohen një karantine pas kthimit të tyre në Mbretërinë e Bashkuar, gjë që do t’i privonte ata të luanin për klubet e tyre përkatëse. /albeu.com