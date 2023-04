City leksion futbolli Arsenalit, londinezët rrezikojnë të humbasin kreun në fund të sezonit

Manchester City ka fituar ndeshjen direkte me Arsenalin me shifrat 4-1, duke bërë kështu që distanca me Gooners kryesues të jetë vetëm dy pikë, por skuadra nga Manchesteri ka edhe një sfidë më shumë për të luajtur.

“Qytetarët” do merrnin avantazhin shumë shpejt. Në minutën e 7-të, Kevin de Bruyne do lëshonte një goditje nga distanca, e cila do ishte e pamundur për t’u pritr nga Ramsdale.

Ekipi i Guardiolës provoi të dyfishoi shifrave dhe iu afrua disa herë konkretizimit. Stones me kokë do “tundtte rrjetën” në fundin e fraksionit, por goli do anulohej fillimisht për pozicion jashtë loje, sakaq pas një rishikimi me VAR, tifozët dhe lojtarët mund të festonin lirisht, pasi u cilësua gjithccka e rregullt.

Pjesa e dytë do niste aty ku mbaroi e para. Vendasit do realizonin përsëri për të thelluar shifrat, sërish Kevin de Bruyne. Goli në fund i Holding do shërbente vetëm për statistikë, pasi fati i sfidës ishte i vulosur. Asgjë nuk kishte mbaruar, pasi në limite lë gjurmë edhe Haaland.