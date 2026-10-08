Christoph Kramer zbulon ndryshimin në dhomat e zhveshjes: 80% e futbollistëve bëjnë dush me bokserka

Christoph Kramer zbulon ndryshimin në dhomat e zhveshjes: 80% e futbollistëve bëjnë dush me bokserka

Ish-kampioni i botës me Gjermaninë, Christoph Kramer, ka folur për një ndryshim të dukshëm në zakonet e futbollistëve profesionistë në dhomat e zhveshjes.

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Ai ka treguar se, ndryshe nga e kaluara kur futbollistët zakonisht laheshin tërësisht të zhveshur, sot rreth 80% e tyre bëjnë dush duke mbajtur veshur bokserkat. Lajmi është raportuar nga 20Minuten dhe transmetuar nga Telegrafi.

Kramer, i cili fitoi Kupën e Botës me Gjermaninë në vitin 2014, e bëri këtë rrëfim gjatë një podcasti. Sipas tij, ndryshimi u bë veçanërisht i qartë në vitet e fundit të karrierës së tij.

Ish-futbollisti gjerman mendon se një rol të rëndësishëm në këtë prirje ka luajtur zëvendësimi i brezave. Ai kujtoi se në fund të karrierës së tij, kur rreth 12 lojtarë laheshin në të njëjtën kohë, zakonisht vetëm dy prej tyre ishin plotësisht të zhveshur dhe bëhej fjalë kryesisht për futbollistë mbi 30 vjeç.

Rrëfimi i Kramerit ka tërhequr vëmendjen e mediave gjermane, pasi pasqyron transformimin e kulturës në dhomat e zhveshjes së futbollit profesionist.


Shtuar 8.10.2026 19:21

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