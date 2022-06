Chelsea sfidon Barcelonën për Lewandwoski

Lukaku është pranë rikthimit tek Interi dhe sot mund të jetë dita vendimtare.

Klubi anglez sigurisht nuk është duke qëndruar me duar në xhepa, pasi tashmë thuhet se ata janë në garë për shërbimet e Robert Lewandowski.

Bomberi polak është i qartë dhe e ka theksuar disa herë se dëshiron të largohet këtë merkato verore nga klubi gjerman. Barcelona e dëshiron në ekip, por oferta e parë e katalanasve nuk i ka kënaqur bavarezët. Mundësitë financiare të klubit spanjoll e kufizojnë situatën e merkatos.

Sipas “BILD”, Chelsea është futur në garë për të fituar shërbimet e sulmuesit polak. Konkurrenca e Thomas Tuchel për polakun do të jetë me PSG dhe me Barcelonën./ h.ll/albeu.com