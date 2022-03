Chelsea do të lejohet të shesë bileta

Klubi i futbollit Chelsea do të lejohet të shesë bileta për ndeshjet jashtë vendit, ndeshjet e kupës dhe lojërat që përfshijnë ekipin e femrave pasi qeveria e Mbretërisë së Bashkuar bëri ndryshime në licencën speciale të klubit.

Klubi nuk ka qenë në gjendje të shesë bileta pasi pronari Roman Abramovich u sanksionua nga qeveria si pjesë e përgjigjes së saj ndaj pushtimit rus të Ukrainës.

Sipas licencës së ndryshuar, klubi nuk do të marrë asnjë të ardhur nga shitja e biletave. Të ardhurat do të shkojnë direkt në Premier League dhe më pas do t’i shpërndahen palës përkatëse.

Tifozët e Chelsea mund të blejnë bileta për ndeshjet e ardhshme jashtë fushe në Premier League, me çdo të ardhur për ekipin pritës.

Lëvizja do të thotë se Chelsea do të jetë në gjendje të shesë bileta për çerekfinalen e Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit më 6 prill dhe gjysmëfinalen e Kupës FA kundër Crystal Palace në stadiumin Wembley në fundjavën e 16 prillit. /albeu.com/