Champions League/ Vëmendja te grupi C, fitorja e Interit nxjerr jashtë Barcelonën

Sot do të luhet sfidat e radhës të ndeshjeve të Champions League, të vlefshme për grupet.

E gjithë vëmendja sot do të jetë te sfida Inter-Plzen, pasi fitorja e zikaltërve do të dërgonte Barcelonën në Europa League, dhe kështu ekipi i Inzaghit do të avanconte në 1/16.

Spanjollët kanë një sfidë të vështirë sot, pasi do të presin në shtëpi ekipin e Bayern Munich./ h.ll/albeu.com

Të gjitha sfidat e sotme: