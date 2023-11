Champions League/ Real argëtohet më Bragën, Bayerni mund Gallatasarain, Interi del me 3 pikë përballë Salsburgut

Champions League dhuroi emocione në ndeshjet e katërta të grupeve. Real Madrid nuk njeh rezultat tjetër veç fitores, teksa e radhës në kompeticionin më të rëndësishëm për grupe (Grupi C) erdhi ndaj Bragës në shtëpi me shifrat 3-0. Portugezët gabuan 11-metërsh në fillim të takimit me Djalo, për të pësuar më pas 3 gola, përkatësisht nga Diaz, Vincius dhe Rodrygo.

Në grupin D, Interi triumfoi 0-1 ndaj Salzburg, duke shkuar në kuotën e 10 pikëve dhe duke prerë biletën për në fazën tjetër. Takimi u vendos nga një gol i Martinez me penallti në fund.

Në grupin A, Bayern kaloi 2-1 Gallatasaray në shtëpi (Kane x2 / Bakambu). Në Parken Stadium (Copenhagen), takimi mes Copenhagen dhe Manchester United përfundoi 4-3. “Djajtë e kuq” shënuan 2 herë brenda 28 minutsh me Hojlund, por dalja e Rashford me karton të kuq komplikoi gjithçka. Vendasit danez vendosën ekuilibrat brenda pjesës së parë me Elyounoussi dhe Goncalves. Pavarësisht se ishin në inferioritet numerik, ekipi i Ten Hag “tundi rrjetën” në minutën e 69-të me Fernandes. Gëzimi ishte i përkohshëm, pasi Lerager nuk e kishte thënë ende fjalën e tij, ndërsa Roony Bardghji tërboi në festë tifozët e Copenhagen (87′)!

Ndeshjet:

Arsenal 2-0 Sevilla

Bayern 2-1 Gallatasaray

Copenhagen 4-3 United

PSV 1-0 Lens

Real Madrid 3-0 Braga

Salzburg 0- 1 Inter