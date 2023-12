Çfarë u tha Ten Hag lojtarëve të Manchester United për të frymëzuar rikthimin, fitojnë

Erik ten Hag ka zbuluar atë që ai tha për të frymëzuar lojtarët e tij në fitoren 3-2 të Manchester United në Boxing Day ndaj Aston Villa në Old Trafford.

CFARE NDODHI?

Një dopietë në pjesën e dytë nga Alejandro Garnacho dhe një gol i Rasmus Hojlund anuluan goditjet e pjesës së parë nga John McGinn dhe Leander Dendoncker ndërsa United pretendoi një fitore të pamundur. Dukej sikur Djajtë e Kuq ishin poshtë dhe jashtë në pjesën e parë, por ata u përmirësuan ndjeshëm në pjesën e dytë dhe pjesa më e madhe e kësaj mund të ketë qenë për shkak të bisedave të Ten Hag në pjesën e parë të ekipit – të cilat holandezi i ka dhënë një pasqyrë.

United dukej sikur do të rrëshqiste në tabelën e Premier Ligës, por janë rikthyer në vendet e kualifikimeve evropiane me një fitore kthimi vështirë të besueshme. Kjo ishte ndeshja e tyre e parë që kur Sir Jim Ratcliffe u njoftua për blerjen 25 për qind të klubit dhe ndërsa ka një mori problemesh në gjigantët e Premier League, të cilët janë të gjashtët në tabelë, kjo e bën këtë epokë të re në një fillim pozitiv.

ÇFARË THA ERIK TEN HAG

Ai i tha Amazon Prime: “Atmosfera ndryshoi shumë nga pjesa e parë në të dytën, por nëse shikoni pjesën e parë ju jeni duke humbur për shkak të dy ndeshjeve në set, në momente ku ne nuk ishim aq të fokusuar. Mendoj se tashmë në Pjesa e parë luajtëm mjaft mirë dhe vazhduam të përpiqeshim dhe të përpiqeshim.

“Në pjesën e parë i thashë skuadrës: ‘Vazhdo të besosh dhe vazhdo të bësh atë që bëmë, në fakt bëj edhe më shumë’. Ne duhej të bënim gjithnjë e më shumë presion. Në 1-2, atëherë kur shtuam presionin, shihni se çfarë ndodhi.

“Unë thashë para ndeshjes se ne ishim konkurrues me Arsenalin, konkurrues me Liverpoolin, kështu që nëse luajmë më mirë, mund të mposhtim këdo. Besoni se, edhe kur jeni dy me zero poshtë, nuk ka rëndësi. Vazhdoni, tregoni karakter , dhe sot ata treguan se ne kemi personalitetin për ta bërë këtë. Mendoj se ishte një paraqitje shumë e mirë e ekipit.” /AlbEu.com/