Çështja “Valbuena”, drejtësia i sekuestron 230 mijë euro Benzemas

Gjykata e Versajës ka urdhëruar sekuestrimin e 230 mijë eurove nga një prej llogarive të Karim Benzemas për çështjen Valbuena. Lojtari i Madridit u dënua më 24 nëntor me një vit burg me kusht dhe me një gjobë prej 75,000 euro për bashkëpunim në përpjekje për të shantazhuar ish-bashkëlojtarin e tij në skuadrën franceze Mathieu Valbuena për një video me përmbajtje seksuale për të cilën ai e zhvatën.

Gazeta franceze L’Equipe dhe agjencia AFP kanë publikuar se mbrojtja e Valbuenës ka kërkuar sekuestrimin e 230 mijë eurove pasi Benzema refuzoi të paguante 150 mijë euro dëmshpërblim për paragjykim moral për të cilin u dënua së bashku me katër të pandehurit e tjerë. Përveç kësaj, shpenzimet ligjore arritën në 80 mijë euro.

Karim Benzema dhe avokati i tij, Antoine Vey , apeluan dënimin në pritje të gjykimit të apelit dhe mbrojtja e Valbuenës ka vendosur të kërkojë sekuestrimin e kësaj shume. “Këto janë pasoja logjike të vendimit për të bërë një pagesë të menjëhershme. Ne kërkuam një pagesë miqësore që nuk ndodhi kurrë, kështu që shkuam në hapin tjetër,” i tha agjencisë AFP Paul-Albert Iweins , këshilltar i Mathieu Valbuena . /albeu.com