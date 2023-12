CEO i Superligës Europiane pretendon se disa klube kanë ofruar mbështetje sekrete

Drejtori ekzekutiv i Superligës Evropiane, Bernd Reichart, ka zbuluar se disa klube kanë dhënë mbështetjen e turneut të shkëputur, pavarësisht denoncimeve të tyre publike.

CFARE NDODHI?

Ideja për një turne të ri me 64 klube që luajnë në mesjavë në një sistem lige në të gjithë Evropën erdhi nga biznesi i zhvillimit sportiv A22, i cili u themelua për të ndihmuar në krijimin e Superligës Evropiane të futbollit. Njoftimi i planit pasoi vendimin e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë se organizatat e futbollit, FIFA dhe UEFA, kishin shkelur ligjin e BE-së duke penguar krijimin e një Superlige. Që nga njoftimi, shumë klube, duke përfshirë top gjashtëshen tradicionale të Premier League, Atletico Madrid dhe shumë të tjerë kanë denoncuar formimin e ligës, transmeton AlbEu.com.

49-vjeçari shpjegoi gjithashtu financimin për ligën dhe mënyrën se si do të funksiononte gjatë intervistës së tij: “Ne do të ofrojmë futbollin më të mirë në botë plotësisht falas. Futbolli më i mirë në botë, ndoshta vetëm futbolli më i mirë në botë. bota, ka kapacitetin të arrijë miliarda fansa në mbarë botën. Dhe ka mundësinë të rifinancohet kryesisht nga reklamat. Ne jemi në gjendje të marrim më shumë se 3,000 milionë euro në vit në reklama.”

“Paratë e Arabisë Saudite nuk janë prapa Superligës. Ne kemi folur me investitorë nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Unë mund t’i garantoj paratë me një fond investimi amerikan. Tashmë janë të garantuara. Mos kini asnjë dyshim se ne kemi investimin dhe kapaciteti për të ngritur një platformë transmetimi për të ofruar futbollin më të mirë live dhe falas. Ne jemi të sigurt për besueshmërinë e këtij modeli”, shtoi ai.

“Ideja është që do të jetë gjithmonë falas. Gjithmonë. Ajo që mund të ketë është një abonim premium për tifozin e çmendur, të çmendur dhe të çmendur. Ne humbasim shumë tifozë sepse futbolli është pengues për shumë.”

ÇFARË THOTË REICHART

Duke folur me El Partidazo të COPE, ai tha [nëpërmjet Managing Madrid]: “Sot shumë klube kanë bërë deklarata në të cilat ne vazhdojmë të shohim krahun e gjatë të një monopoli 70-vjeçar. A dyshojmë se UEFA ushtron presion mbi klubet? Jepuni atyre kohë dhe le t’i bindim klubet. Ne do të bindim klubet. Klubet më të mira në Evropë. Ju premtoj se futbolli i sotëm nuk është as i dashuruar dhe as besnik deri në fund me monopolin”.

“Kam folur me shumë klube sot, por nuk jemi përpjekur të negociojmë për të mbyllur marrëveshjet. Fillon një epokë tjetër dialogu dhe në një moment të caktuar do të komunikojmë me klubet që do të përbëjnë Superligën. Nuk do të shkojmë për t’i detyruar klubet të thonë sot ‘Unë jam këtu’. Ne nuk jemi këtu për të krijuar mure. Kjo është për të bashkuar, jo për të ndarë”, shtoi ai.

“Disa nga klubet që thanë ‘jo’ sot më kanë thirrur për t’u shpjeguar. Ata thanë ‘jo’, por ata thanë ‘ja ku jemi'”. /AlbEu.com/