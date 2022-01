Camp Nou, stadiumi i dytë më i vlerësuar në Evropë

Camp Nou , i cili do t’i nënshtrohet një rimodelimi të thellë nga kjo verë pasi FC Barcelona të nënshkruajë financimin deri në 1,500 milionë euro të miratuar nga partnerët në një referendum telematik më 19 dhjetor, vazhdon të ketë një prestigj të njohur në të gjithë botën. Aq shumë që Barcelona Coliseum është vlerësuar si stadiumi i dytë më i mirë në Evropë aktualisht sipas një studimi të kryer nga Money , një portal anglez që ka vendosur renditjen pas analizimit të vlerësimeve të tifozëve në Google, Tripadvisor dhe Footbal Ground. Harta .

Vetëm Signal Iduna Park i Borussia Dortmundit , me një nga atmosferat më mbresëlënëse të futbollit në botë, mund Camp Nou me një vlerësim prej 4.57 pikësh nga 5, ndërsa tempulli i Barcelonës renditet i dyti me 4.53 nga 5 i barazuar me Santiago . Bernabéu , stadiumi i ri i Tottenham Hotspur , i hapur në 2019, Arena Nationala në Bukuresht (2011), Stadiumi Kombëtar në Varshavë (2012), Stadiumi Millenium në Cardiff (1999). Stadion An der Alten Försterei i Union Berlin është i teti me 4.5 përpara Wembley -t të ri (2002) dheWanda Metropolitano de Madrid (2017), me 4.48.

Nën ‘dhjetëshen e parë’, Allianz Arena në Mynih, San Siro (Milano), San Mamés -i i ri , Arena polake Gdansk dhe Arena Otkrytie e Spartak Moskës, të gjitha me 4.43. Stadiumi Emirates i Arsenalit është i 16-ti në tabelë me 4.4 nga 5. r.t/albeu.com