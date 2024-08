Broja-Maresca, takim për të sqaruar të ardhmen

Armando Broja do të zhvillojë bisedime me Enzo Maresca-n në Londër për të kuptuar të ardhmen e tij, me Everton dhe Ëolves mes të interesuarve për sulmuesin e Chelsea.

Broja mbeti jashtë skuadrës që humbi 2-1 ndaj Real Madridit në stadiumin Bank of America në Charlotte, pavarësisht se nuk kishte asnjë dëmtim.

22-vjeçari, i cili gjysmën e dytë të sezonit të kaluar e kaloi në formë huazimi te Fulhami, pritet të largohet këtë verë.

Maresca u pyet pse mungonte Broja pas ndeshjes kundër Realit dhe ai tha: “Ishte thjesht një vendim”.