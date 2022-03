Broja apo Brozha? Shqiptari u tregon anglezëve si duhet të shqiptohet mbiemri i tij (VIDEO)

Armand Broja është kthyer në protagonist në Premier League, teksa me golat e shënuar ka ndihmuar skuadrën e Southampton të arrijë rezultate të mjaft të mira në kampionat.

Me këto paraqitje mbresëlënëse sulmuesi kuqezi ka arritur të fitojë zemrat e tifozëve të “Shenjtorëve”, të cilët e shohin si një idhull tashmë.

Ndërkohë nuk kanë munguar kuriozitet në lidhje me shqiptimin e emrit dhe mbiemrit të tij, pasi të shumtë kanë qenë tifozët anglezë që kanë ngritur dyshime nëse mbiemri i shqiptarit duhej shqiptuar Broja apo Brozha.

Talenti kuqezi, ka qartësuar gjithçka duke deklaruar se shqiptimi i emrit të tij është Armando Broja. Për më tepër shikoni videon e prononcimit të Brojës.

Video: Southampton striker Armando Broja on how his name should be pronounced #saintsfc [via @paulbelvers] pic.twitter.com/FyBypgvQW0

— SaintsExtra (@SaintsExtra) March 1, 2022