Eriksen është një hap larg rikthimit në Premierligë .

Danezi ndërpreu marrëdhënien me Interin pasi rregullat në Serie A nuk lejojnë lojtarët të luajnë me defibrilator.

Në Angli ai mund të luajë me të dhe është afër rikthimit në ligë. Brentford , sipas Sky Sports, do të nënshkruajë kontratë me të deri në qershor. r.t/albeu.com