BOTËRORI 2026/ Brazili dhe Gjermania luajnë sonte në 1/32, favoritët synojnë të evitojnë befasitë

Botërori 2026 rikthehet sot me dy ndeshje tërheqëse të fazës 1/32, ku në skenë dalin disa prej përfaqësueseve më të rëndësishme të futbollit botëror.
Të lidhura
None found
Në takimin e parë të ditës, Brazili do të përballet me Japoninë. Ndeshja është planifikuar të nisë në orën 19:00 dhe do të luhet në “NRG Stadium” në Texas, në një duel që pritet të shoqërohet me ritëm, rivalitet dhe spektakël.
Më pas, në mbrëmje, radha do t’i vijë përballjes mes Gjermanisë dhe Paraguajit. Kjo sfidë e fazës 1/32 do të startojë në 22:30 në “Gillette Stadium”, aty ku vëmendja do të jetë e gjitha te përplasja mes dy skuadrave.
Brazili dhe Gjermania hyjnë në këto duele si skuadrat favorite dhe kanë si objektiv kalimin në raundin pasardhës, ndërsa Japonia dhe Paraguaji synojnë të surprizojnë dhe të vijojnë aventurën e tyre në Kupën e Botës 2026.