“Bir k*rve…”, plas në kombëtaren e Brazilit, sherr mes Neymar dhe Presidentit të Federatës

Ylli brazilian, Neymar është bërë sërish protagonist, por kësaj për shkak të një debati me presidentin e Federatës së Brazilit, Ednaldo Rodrigez. Aryesja? Ai ka orgazinuar një festë sekrete para ndeshjes kundër Venezuelës e cila u mbyll me rezultatin 1-1.

Gazetari Hose Karlos Araujo i “Super Radio Tupi” tha se: “Nejmar, së bashku me shokët e tij të skuadrës Vinicius dhe Riçarlison, janë akuzuar se kanë organizuar një festë “të fshehtë” para ndeshjes kundër Venezuelës.

Neymar ka patur një grindje shumë të ashpër me presidentin e federatës braziliane të futbollit Rodrigez.

Një mosmarrëveshje që buron nga zgjedhja e federatës për të luajtur ndeshjen në Arena Pantanal, stadium në qytetin e Cuiabá.

Toni mes të dyve është ngritur menjëherë dhe situata ka degjeneruar me shpejtësi. Madje lojtari kërcënoi se nuk do të nisej me pjesën tjetër të grupit për ndeshjen e radhës të planifikuar në Uruguai.

Krahas kërcënimeve nuk munguan edhe ofendimet: “Bir kur*e”, dyshohet se i ka bërtitur Neymar presidentit”.